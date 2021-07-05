Росія посилить угруповання кораблів у морі на тлі навчань Sea Breeze

Військові РФ мають намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021. До складу будуть додані ракетний крейсер "Москва" і фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони РФ.

Відомо, що ці кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі. Згодом вони направляться до пункту постійного базування - в анексований Крим, а саме до м. Севастополь.

"Після прибуття екіпажі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - йдеться у повідомленні.