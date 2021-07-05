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Росія посилить угруповання кораблів у морі на тлі навчань Sea Breeze

Автор: Марія Кучерявець

Військові РФ мають намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021. До складу будуть додані ракетний крейсер "Москва" і фрегат "Адмірал Ессен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони РФ.

Відомо, що ці кораблі зараз проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор після навчань у Середземному морі. Згодом вони направляться до пункту постійного базування - в анексований Крим, а саме до м. Севастополь.

"Після прибуття екіпажі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Чорному морі в понеділок, 28 червня, розпочалися навчання Sea Breeze 2021.

Додамо, що для спостереження за міжнародними морськими маневрами Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту.

Зокрема, на тлі маневрів Sea Breeze 2021 у водах Чорного моря розпочав військові навчання російський підводний човен.

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Чорне морекорабльучения