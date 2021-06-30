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Российская подводная лодка начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

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Киев, Среда 30 июня 2021 14:38
Российская подводная лодка начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze Фото: российская подводная лодка начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

В водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка "Колпино" на фоне маневров Sea Breeze 2021. Следующим этапом тренировок станет погружение с проведением элемента боевой подготовки "покладка на грунт".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подводная лодка "Колпино" Черноморского флота провела комплексное учение в подводном положении в рамках сдачи элементов второй курсовой задачи Л-2. Мероприятие прошло согласно плану боевой подготовки подводных сил флота в одном из морских полигонов в акватории Черного моря",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обучения российские военные отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой, выполнив погружения на различные расстояния, с максимальной глубиной более 200 метров.

В Минобороны РФ также добавили, что в акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

Известно, что к учениям были привлечены вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили около десяти взлетов и посадок на палубу корабля.

Напомним, что в Черном море в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021.

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