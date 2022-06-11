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Россия усилила обстрелы Харькова и области: за сутки 4 погибших и 6 раненых

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Харьков, Суббота 11 июня 2022 11:48
Россия усилила обстрелы Харькова и области: за сутки 4 погибших и 6 раненых Фото: Россия усилила обстрелы Харькова и области (t.me.nexta.live)
Автор: Наталия Гурковская

Россия усилила обстрелы на Харьковском направлении. За сутки военные РФ обстреляли Киевский район Харькова, а также Чугуевский район, 4 погибших, 6 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Киевском районе Харькова повреждено промышленное здание. Никто не пострадал. В с. Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом", - рассказал он.

По его словам, спасатели изъяли из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщины. Еще 1 человек в Коробочкином ранен. Также ранены 2 человека в Дергачах, 1 - в с. Печенеги, 2 – в пгт Малиновка.

"Сейчас враг усугубил обстрелы. Поэтому нельзя игнорировать сигналы тревоги", - добавил глава региона.

Напомним, Россия обстреливает Харьков постоянно. Один из последних обстрелов с множеством жертв и пострадавших случился 26 мая. В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец и 9-летний ребенок. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли. Тогда под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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