Число жертв обстрела Харькова возросло, среди них пятимесячный ребенок
В результате сегодняшнего российского обстрела Харькова погибли 8 человек. Среди жертв - пятимесячный ребенок.
Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Предварительно установлено, что российские оккупанты применили против жителей Харькова гаубицы.
"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда",- рассказал Клименко.
Еще 17 жителей Харькова, по данным полиции, получили ранения в результате обстрелов.
Напомним, ранее было известно, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова есть 9-летний ребенок. Под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.