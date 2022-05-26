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Число жертв обстрела Харькова возросло, среди них пятимесячный ребенок

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Харьков, Четверг 26 мая 2022 21:23
Число жертв обстрела Харькова возросло, среди них пятимесячный ребенок Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате сегодняшнего российского обстрела Харькова погибли 8 человек. Среди жертв - пятимесячный ребенок.

Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Предварительно установлено, что российские оккупанты применили против жителей Харькова гаубицы.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда",- рассказал Клименко.

Еще 17 жителей Харькова, по данным полиции, получили ранения в результате обстрелов.

Напомним, ранее было известно, что среди пострадавших в результате обстрела Харькова есть 9-летний ребенок. Под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

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