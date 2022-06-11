Росія посилила обстріли Харкова та області: за добу 4 загиблих та 6 поранених
Росія посилила обстріли на Харківському напрямку. За добу військові РФ обстріляли Київський район Харкова, а також Чугуївський район, 4 загиблих, 6 поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"В Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля. Ніхто не постраждав. В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок", - розповів він.
За його словами, рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка.
"Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги", - додав очільник регіону.
Нагадаємо, Росія обстрілює Харків постійно. Один з останніх обстрілів із великою кількістю жертв та постраждалих стався 26 травня. Внаслідок цього обстрілу також загинуло п'ятимісячне немовля та 9-річна дитина. Загалом 17 людей зазнали поранень, а 8 людей загинули. Під артилерійським вогнем опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.
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