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Россия укрепляет оборону возле Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

Фото: Россия укрепляет оборону возле Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска начали усиливать свои оборонные позиции возле Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Стало известно, что 24 июня они (оккупанты - ред.) укрепляли окопы рядом с захваченной Запорожской АЭС. В частности, они построили фортификационные сооружения", - сказано в сообщении.

При этом добавляется, что в окрестностях АЭС также заметили вражескую РСЗО. Россияне начали подготовку к "боевым действием возле самого большого ядерного объекта в Европе".

Снимки фортификационных сооружений возле ЗАЭС (t.me/energoatom_ua)

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции о намерении подчинить станцию "Росатому" с 1 сентября.

Также мы писали, что Запорожская АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой.

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