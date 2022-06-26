Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони зміцнили окопи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК " Енергоатом ".

При цьому додається, що на околицях АЕС також помітили ворожу РСЗВ. Росіяни розпочали підготовку до "бойових дій біля найбільшого ядерного об'єкта в Європі".

"Стало відомо, що 24 червня вони (окупанти - ред.) зміцнювали окопи поряд з захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони збудували фортифікаційні споруди", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заявили працівникам Запорізької атомної електростанції про намір підпорядкувати станцію "Росатому" з 1 вересня.

Також ми писали, що Запорізька АЕС та МАГАТЕ відновили зв'язок між собою.

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