RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Фото: Росія зміцнює оборону біля Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська почали посилювати свої оборонні позиції біля Запорізької атомної електростанції. Зокрема, вони зміцнили окопи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Стало відомо, що 24 червня вони (окупанти - ред.) зміцнювали окопи поряд з захопленою Запорізькою АЕС. Зокрема, вони збудували фортифікаційні споруди", - сказано у повідомленні.

При цьому додається, що на околицях АЕС також помітили ворожу РСЗВ. Росіяни розпочали підготовку до "бойових дій біля найбільшого ядерного об'єкта в Європі".

Знімки фортифікаційних споруд біля ЗАЕС (t.me/energoatom_ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заявили працівникам Запорізької атомної електростанції про намір підпорядкувати станцію "Росатому" з 1 вересня.

Також ми писали, що Запорізька АЕС та МАГАТЕ відновили зв'язок між собою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатомЭнергодарЗапорожская областьВійська РФВійна Росії проти України