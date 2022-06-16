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Россия хочет взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

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Запорожская область, Четверг 16 июня 2022 18:35
Россия хочет взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября Фото: Запорожская АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции, что хотят с 1 сентября подчинить станцию "Росатому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты продолжают запугивать работников ЗАЭС и угрожать жителям Энергодара.

Так, 15 июня один из представителей оккупационной власти с позывным "Волга" сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома", - отмечается в сообщении.

Однако в "Энергоатоме" утверждают, что это заявление не имеет никакого отношения к реальности. Оккупанты не будут контролировать работу ЗАЭС.

Отмечается, что Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Временный захват оккупантами станции никоим образом не означает ее передачу России.

Как сообщалось, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси может приехать на захваченную оккупантами ЗАЭС.

Кроме этого, на станции не хватает запчастей и материалов для ее безопасной работы.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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