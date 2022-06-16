Россия хочет взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" .

Отмечается, что оккупанты продолжают запугивать работников ЗАЭС и угрожать жителям Энергодара.

Так, 15 июня один из представителей оккупационной власти с позывным "Волга" сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома", - отмечается в сообщении.

Однако в "Энергоатоме" утверждают, что это заявление не имеет никакого отношения к реальности. Оккупанты не будут контролировать работу ЗАЭС.

Отмечается, что Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Временный захват оккупантами станции никоим образом не означает ее передачу России.