"Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ

Запорожская АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой. Она была потерян еще 30 мая, когда оккупанты отключили в Энергодаре Vodafone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатом".

"Однако все данные за этот период были сохранены на защищенных серверах ЗАЭС и непосредственно после возобновления связи их передали в МАГАТЭ. О чем от Агентства поступило соответствующее сообщение", - пишет пресс-служба “Энергоатома”.

Именно через Vodafone МАГАТЭ поддерживало передачу данных с Запорожской АЭС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина размышляла над отключением АЭС в случае потери контроля над ней из-за оккупации российскими военными.

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