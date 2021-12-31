Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности"

"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.

По его словам, российский МИД не даст якобы "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".

Он отметил, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.

Лавров также заявил, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и предположил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.

"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - добавил Лавров.