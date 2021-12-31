Россия угрожает "принять меры", если США и НАТО не ответят на "гарантии безопасности"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на ее предложения. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", - сказал Лавров.
По его словам, российский МИД не даст якобы "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".
Он отметил, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.
Лавров также заявил, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности и предположил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.
"Разумеется, они не будут похожи на давно устаревший ДОВСЕ, даже в его адаптированной версии", - добавил Лавров.
Напомним, Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.
Добавим, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что основной раунд переговоров по "гарантиям безопасности" в Европе начнется сразу после завершения новогодних каникул. По его словам, Москва не хочет затягивать с этим.
Отметим, накануне вопрос "гарантий безопасности" обсудили президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.