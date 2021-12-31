Росія погрожує "вжити заходів", якщо США та НАТО не дадуть відповідь на "гарантії безпеки"

"Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці", - сказав Лавров.

За його словами, російське МЗС не дасть нібито "замотати ініціативи у нескінченних дискусіях".

Він зазначив, Росії надзвичайно важливо, щоб у переговорах брали участь американські військові.

Лавров також заявив, що пропозиції спрямовані на створення та юридичне оформлення нової системи домовленостей із Заходом у сфері безпеки та припустив, що на її базі можливі нові угоди щодо контролю над озброєннями.

"Зрозуміло, вони не будуть схожі на давно застарілий ДЗЗСЄ, навіть у його адаптованій версії", - додав Лавров.