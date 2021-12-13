Россия угрожает НАТО военным ответом: назвали условие
Россия требует от НАТО и США реакции на требование о гарантиях безопасности. Если ее не будет, то в РФ угрожают военным ответом.
Об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, будет новый виток конфронтации.
"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ", - заявил Рябков.
Какие "гарантии безопасности" хочет РФ
Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".
Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие рассширение НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.
Напомним, США все еще наблюдают наращивание военных РФ у границы с Украиной.
Тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос, планирует ли он полномасштабную войну с Украиной.