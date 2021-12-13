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Росія погрожує НАТО військовою відповіддю: назвали умову

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Москва, Понеділок 13 грудня 2021 09:53
Росія погрожує НАТО військовою відповіддю: назвали умову Фото: заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія вимагає від НАТО і США реакції на вимогу про гарантії безпеки. Якщо її не буде, то в РФ погрожують військовою відповіддю.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, буде новий виток конфронтації.

"Якщо НАТО і США не відреагують на вимогу Росії про гарантії безпеки, настане військова відповідь", - заявив Рябков.

Які "гарантії безпеки" хоче РФ

Президент РФ Володимир Путін раніше закликав НАТО розпочати предметні переговори з метою надання Росії "надійних та довгострокових гарантій безпеки".

Москва наполягатиме на діалозі з Вашингтоном та його союзниками "на виробленні конкретних домовленостей", що виключають будь-які подальші розширення НАТО на Схід і розміщення систем зброї в безпосередній близькості від її території, наголосив президент.

Нагадаємо, США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін відповів на питання, чи планує він повномасштабну війну з Україною.

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