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Ракетный удар по Днепропетровской области: выпущено семь ракет, шесть из них сбиты ПВО

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Днепр, Вторник 05 июля 2022 06:39
Ракетный удар по Днепропетровской области: выпущено семь ракет, шесть из них сбиты ПВО Фото: в небе Днепропетровской области силы ПВО сбили шесть ракет (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты рано утром 5 июля выпустили по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Все ракеты были сбиты украинскими военными над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание, на данный момент спасатели уже возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

В городе Покров зафиксирован "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла, взрыв спровоцировал пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, никто не пострадал.

Напомним, 4 июля стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Целью оккупантов стала школа в Шевченковском районе.

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