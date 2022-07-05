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В Николаеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов: что известно

Новина українською →
Николаев, Вторник 05 июля 2022 07:45
В Николаеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов: что известно Фото: в Николаеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты утром 5 июля нанесли серию ракетных ударов по Николаеву. Во время воздушной тревоги в городе прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Очевидцы сообщают о крупном пожаре. Над городом поднимается большой столб черного дыма. На местах ударов уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальные службы.

Ранее мы писали, что противник 5 июля выпустил по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО.

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