В Николаеве во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов: что известно

Оккупанты утром 5 июля нанесли серию ракетных ударов по Николаеву. Во время воздушной тревоги в городе прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Очевидцы сообщают о крупном пожаре. Над городом поднимается большой столб черного дыма. На местах ударов уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальные службы.

Ранее мы писали, что противник 5 июля выпустил по Днепропетровской области семь ракет. Шесть из них успешно сбили украинские силы ПВО.

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