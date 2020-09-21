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Россия на учениях "Кавказ-2020" заблокировала морские подходы к Крыму, - ГУР

Автор: РБК-Украина

В рамках военных учений "Кавказ-2020" Российская Федерация фактически заблокировала морские подходы к Крымскому полуострову. В морской фазе учений задействованы четыре корабельные тактические группы.

Об этом на брифинге рассказала спикер Министерства обороны Украины Юлия Пампуха со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Сообщается, что сегодня стартовала активная фаза учений "Кавказ-2020". Российская армия планирует отработать применение так называемой "коалиционной" группировки войск.

По данным украинской разведки, вчера для обеспечения учений на аэродром в Таганроге прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

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"Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений, Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морские районы, которые фактически блокируют подходы к Крымского полуострова из всех морских направлений", - отметила Пампуха.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина следит за учениями "Кавказ-2020", чтобы оперативно выявить признаки угроз национальной безопасности.

Также сообщалось, что Россия в Черном море испытает новый корабль с крылатыми ракетами.

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