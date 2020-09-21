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Украина внимательно следит за российскими учениями "Кавказ-2020", - Данилов

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 13:36
Украина внимательно следит за российскими учениями "Кавказ-2020", - Данилов
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина внимательно следит за российскими военными учениями "Кавказ-2020". В свою очередь в Украине пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".

Об этом сообщает пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина следит за российскими учениями, чтобы своевременно выявить признаки угроз нацбезопасности.

Напомним, 21 сентября в России стартовали военные учения "Кавказ-2020", которые также пройдут и на территории аннексированного Крыма. Они продлятся до 26 сентября в акваториях Черного и Каспийского морей.

Также РБК-Украина писало, что сотни британских десантников высадились в Николаевской области. Они примут участие в учениях "Объединенные усилия-2020".

Ранее глава парламентского комитета нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что сейчас существует минимальный риск российской агрессии со стороны Крыма.

До этого в Министерстве обороны заявили, что наступление российских сил со стороны Крыма существует, однако это не произойдет этой осенью.

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