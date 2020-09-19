В РФ заявили об испытаниях в Черном море нового корабля с крылатыми ракетами

Фото: корабель "Гайворон" (function.mil.ru)

Ракетный корабль, построенный для Черноморского флота, совершает первый выход в Черное море для прохождения заводских ходовых испытаний. Этот корабль станет четвертым малым ракетным кораблем с крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает "Интерфакс".

На корабле будут проверять работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

"Грайворон" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой корабль модернизированной серии "Буян-М".

Напомним, в черноморскую акваторию вошло судно Военно-морского флота США.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к проведению Россией масштабных военных учений "Кавказ-2020" вблизи украинской границы.

Отметим, американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной.