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Росія на навчаннях "Кавказ-2020" заблокувала морські підходи до Криму, - ГУР

Автор: РБК-Україна

У рамках військових навчань "Кавказ-2020" Російська Федерація фактично заблокувала морські підходи до Кримського півострова. У морській фазі навчань задіяно чотири корабельні бойові групи.

Про це на брифінгу розповіла речник Міністерства оборони України Юлія Пампуха з посиланням на дані Головного управління розвідки (ГУР).

Повідомляється, що сьогодні стартувала активна фаза навчань "Кавказ-2020". Російська армія планує відпрацювати застосування так званого "коаліційного" угруповання військ.

За даними української розвідки, вчора для забезпечення навчань на аеродром у Таганрозі прибув літак дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

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"Для проведення заходів бойової підготовки у ході навчань, Росія зарезервувала в акваторіях Чорного і Азовського морів 22 морські райони, які фактично блокують підходи до Кримського півострова з усіх морських напрямків", - зазначила Пампуха.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна стежить за навчаннями "Кавказ-2020", щоб оперативно виявити ознаки загрози національній безпеці.

Також повідомлялося, що Росія в Чорному морі випробує новий корабель з крилатими ракетами.

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