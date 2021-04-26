Россия после учений оставила два больших десантных корабля в Черном море

Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако, два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ, сообщает "Интерфакс".
Эти корабли участвовали в учениях возле Крыма, сообщили российские военные.
"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", - говорится в сообщении.
В учениях в Крыму на минувшей неделе экипажи "Александра Отраковского" и "Кондопоги" отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа, сообщили в пресс-службе.
Отметим, у Путина заявили, что отвод российский войск от границ Украины не является вопросом отношений России и США.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что президент России Владимир Путин маскирует намерения и тяжелая техника остается у украинских границ.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается начеку, несмотря на отвод российских войск.