Росія після навчань залишила два великих десантних кораблі в Чорному морі

Росія заявила про відведення військ від українського кордону. Однак, два великих десантних кораблі Північного флоту "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі.
Про це повідомляє прес-служба Північного флоту РФ, повідомляє "Інтерфакс".
Ці кораблі брали участь у навчаннях біля Криму, повідомили російські військові.
"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях в Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу, повідомили в прес-службі.
Зазначимо, у Путіна заявили, що відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка залишається біля українських кордонів.
Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається напоготові, незважаючи на відведення російських військ.