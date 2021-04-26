Росія після навчань залишила два великих десантних кораблі в Чорному морі

Росія заявила про відведення військ від українського кордону . Однак, два великих десантних кораблі Північного флоту "Олександр Отраковський" і "Кондопога" поки залишаються в Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба Північного флоту РФ, повідомляє "Інтерфакс" .

У навчаннях в Криму на минулому тижні екіпажі "Олександра Отраковського" і "Кондопоги" відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу, повідомили в прес-службі.

"Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу", - йдеться в повідомленні.

Ці кораблі брали участь у навчаннях біля Криму, повідомили російські військові.

Зазначимо, у Путіна заявили, що відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що президент Росії Володимир Путін маскує наміри і важка техніка залишається біля українських кордонів.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається напоготові, незважаючи на відведення російських військ.