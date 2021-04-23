Россия отводит войска от украинской границы: Черноморский флот вернул на базы корабли

Российские корабли после учений в Черном море возвращаются на базу в Севастополь. Россия отводит войска от украинской границы .

Сообщается, что более 20 боевых кораблей ЧФ РФ вернулись на базу после масштабных учений в Крыму.

Отметим, Россия заявила, что сегодня начала отвод войск от украинских границ. Соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.