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Россия уберет силовиков, базирующихся на границе с Беларусью

Автор: Максим Зайченко

Резерв российских силовиков на границе с Беларусью вернется на место своей постоянной дислокации. К таком решению пришли президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил он.

Напомним, в Сочи сегодня завершились переговоры Лукашенко и Путина. Их встреча продолжалась более 4 часов.

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Отметим, на встрече Путин поддержал изменение конституции Беларуси. Он назвал инициативу Лукашенко "логичной, своевременной и целесообразной".

Также РБК-Украина писало, что Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.

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