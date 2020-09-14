Это своевременно: Путин поддержал изменение конституции Беларуси

Фото: Владимир Путин (kremlin ru)

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал изменение конституции Беларуси. Он назвал своевременным и логичным предложение начать работу над конституцией страны.

Об этом Путин заявил во время встречи с президентом Александром Лукашенко, передает "РИА новости".

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил российский президент.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, что ведется работа над изменением конституции Беларуси относительно перераспределения властных полномочий.

Кроме того, координационный совет оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в конституцию страны.

При этом бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после проведения новых выборов.