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Росія прибере силовиків, які базуються на кордоні з Білоруссю

Автор: Максим Зайченко

Резерв російських силовиків на кордоні з Білоруссю повернеться на місце своєї постійної дислокації. До такого рішення прийшли президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко і Володимир Путін.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Важливим результатом переговорів двох президентів у Сочі стала домовленість про те, що Росія знімає резерв правоохоронних органів та національної гвардії, який був зосереджений поблизу російсько-білоруського кордону, і виводить людей в місця постійної дислокації", - повідомив він.

Нагадаємо, у Сочі сьогодні завершилися переговори Лукашенка і Путіна. Їх зустріч тривала понад 4 години.

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Зазначимо, на зустрічі Путін підтримав зміну конституції Білорусі. Він назвав ініціативу Лукашенко "логічною, своєчасною та доцільною".

Також РБК-Україна писало, що Росія надасть Білорусі кредит у розмірі 1,5 млрд доларів.

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