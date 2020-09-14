Переговоры Путина и Лукашенко завершились, они длились более 4 часов

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)

В Сочи завершились переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Их встреча продолжалась более 4 часов.

Об этом сообщает Белта.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.

В своих заявлениях в начале переговоров лидеры стран подтвердили стратегический союзнический характер отношений Беларуси и Российской Федерации, нацеленность на активизацию торгово-экономического сотрудничества, приверженность прежним договоренностям, включая взаимодействие в оборонной сфере.

Путин и Лукашенко также обсудили ситуацию после выборов в Беларуси.

Напомним, на встрече Путин поддержал изменение конституции Беларуси. Он также назвал инициативу Лукашенко "логичной, своевременной и целесообразной".

Кроме того, Александр Лукашенко считает, что на протестах в Беларуси пока никто не нарушал "красные линии".

Кроме того, Россия предоставит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд долларов.