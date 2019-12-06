Россия и Турция обсуждают новый контракт на поставку С-400

Россия и Турция обсуждают подписание нового контракта на поставку дополнительной партии системы российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Российская Федерация планирует заключить новую сделку о поставке С-400 Турции в 2020 году.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - сообщил пятницу директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских ЗРК. До этого в США неоднократно призывали администрацию Трампа ввести санкции против Анкары за использование С-400.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что не планирует отказываться от российских С-400. По его словам, требования США отказаться от С-400 являются ограничением суверенных прав Турции. Несмотря на это, Эрдоган заявил, что готов приобрести американские комплексы Patriot в дополнение к российским ЗРК.