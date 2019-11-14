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Турция назвала ограничением прав требование США отказаться от российских С-400

Новости » В мире     14.11.2019 - 15:55
Турция назвала ограничением прав требование США отказаться от российских С-400
Фото: Реджеп Эрдоган (twitter.com_jhahnEU)

Турция согласна на закупку у США систем ЗРК Patriot

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требование США отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 является ограничением суверенных прав. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отметил Эрдоган, Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией. Соответствующее заявление президент Турции сделал после визита США, где провел встречу с президентом Америки Дональдом Трампом.

"Турция заявила о готовности к приобретению у США систем ЗРК Patriot. Однако предложение полностью отказаться от закупки систем ЗРК С-400 Анкара расценивает как ограничение своих суверенных прав", - сообщил Эрдоган.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в преддверии визита Эрдогана в США Трамп выступил с предложением о торговой сделке стоимостью в 100 млрд долларов для урегулирования противоречий вокруг российских ЗРК С-400. Ранее решение о приобретении Анкарой С-400 привело к исключению Турции из производственной цепочки США.

Также, по словам советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена, США готовы ввести санкции против Турции за покупку у России С-400.

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