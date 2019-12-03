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Трамп нашел виновного в том, что Турция купила российские С-400

Новости » В мире     03.12.2019 - 23:15
Трамп нашел виновного в том, что Турция купила российские С-400
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

По словам Трампа, администрация Обамы несколько раз отказалась продать Турции ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он подтолкнул президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к закупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

По словам Трампа, администрация Обамы несколько раз отказалась продать Турции ЗРК Patriot.

"Администрация Обамы говорила: "Вы не получите Patriot, мы их вам не продадим". Они отказали несколько раз. После этого Турция пошла и купила российские ракеты", - сказал он.

Напомним, в конце ноября, Турция начала тестирование ЗРК С-400. В частности, 25 ноября Турция провела испытания связи между С-400 и истребителями.

Также сообщалось, что Турция планирует закупить у США ЗРК Patriot. При этом в Турции не готовы отказываться от российских С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требования Вашингтона отказаться от российских С-400 является ограничением суверенных прав Анкары.

Госдепартамент США пригрозил Турции введением санкций в случае использования ЗРК С-400, приобретенных у России. Как сообщили в Госдепе, Турции необходимо отказаться от российских ЗРК для того, чтобы наладить отношения с США, так как Америка считает российские комплексы угрозой американской национальной безопасности.

Также РБК-Украина писало, что 2 декабря сенаторы США Линдси Грэм и Крис Ван Холлен обратились с письмом к госсекретарю Майку Помпео с требованиями ввести санкции против Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400.

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Новости Украины Российская ФедерацияТурцияЗРКДональд Трамп
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