Россия стягивает войска к границе с Украиной, а локдаун в Киеве могут продлить: новости за 1 апреля

Россия наращивет войска у украинской границы, в Украине стартовала Программа медицинских гарантий-2021, в Киеве могут продлить локдаун после 16 апреля. Подробнее о том, что произошло в четверг, 1 апреля, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Россия стягивает войска к границе с Украиной: что известно

Россия наращивет войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.

Более подробно о ситуации - на РБК-Украина.

В Украине стартовала Программа медицинских гарантий-2021: бесплатных услуг стало больше

1 апреля в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Бюджет программы составляет 123,5 млрд грн.

В программе предусмотрели 35 пакетов медицинских услуг.Один из новых пакетов - это "Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене". Также среди пакетов, которые выделили в этом году, лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Отдельным пакетом является ведение беременности в амбулаторных Кроме того, в Программе медицинских гарантий на этот год заложили 10 млрд гривен на помощь COVID-пациентам.условиях.

Всех пенсионеров переведут на карточки. Доставка "Укрпоштой" станет платной для большинства

Кабинет министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября, всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме

После того, как Меган Маркл предъявила некому члену королевской семьи обвинения в расизме и отказалась называть его, всех уже почти месяц мучит вопрос, кто же мог так обидеть герцогиню. Недавно в СМИ стало известно имя.

Сообщается, что человеком, интересовавшимся, насколько темнокожим будет сын Меган и Гарри, является принцесса Анна, дочь Елизаветы II. При этом, по словам биографа королевской семьи британской светской львицы леди Колин Кэмпбелл, Меган Маркл неверно интерпретировала слова члена королевской семьи.

Синоптик обещает украинцам снегопады, метель и морозы уже завтра

Погода в Украине готовит неприятные сюрпризы в виде резкого похолодания и снегопадов в нескольких областях. Такую погоду принесет в страну новый атмосферный фронт з севера Европы.

Резкое похолодание придет в Украину уже в пятницу, 2 апреля. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.