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Названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме

Новина українською → США, Четверг 01 апреля 2021 14:55
Названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме Фото: Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После того, как Меган Маркл предъявила некому члену королевской семьи обвинения в расизме и отказалась называть его, всех уже почти месяц мучит вопрос, кто же мог так обидеть герцогиню. Недавно в СМИ стало известно имя.

Об этом пишет The Mirror.

СМИ сообщает, что человеком, интересовавшимся, насколько темнокожим будет сын Меган и Гарри, является принцесса Анна, дочь Елизаветы II.

При этом, по словам биографа королевской семьи британской светской львицы леди Колин Кэмпбелл, Меган Маркл неверно интерпретировала слова члена королевской семьи.

Да, действительно, дочь Елизаветы II не одобряла брак Гарри с Меган. Она не раз пыталась отговорить племянника от этого поступка. Принцесса Анна побаивалась, что американка может никогда не понять культурного наследия Великобритании. Но к цвету кожи у нее претензий никаких не было.

Названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме

Фото: Принцесса Анна (Getty Images)

"Не было никакой озабоченности по поводу цвета кожи Меган. Принцесса Анна была обеспокоена тем, что, если брак будет заключен и появятся дети, возникнут огромные проблемы. Но не из-за цвета кожи, а из-за неспособности Меган ценить культурные различия и действительно уважать институт монархии, с которым ее свяжут узы брака", - сказала инсайдер.

После того как принц Гарри пересказал Меган этот разговор с тетей, девушка все неправильно поняла, решив, что принцесса Анна - расист.

Напомним, что в скандальном интервью для Опры Уинфри Меган Маркл и принц Гарри обвинили королевскую семью в расизме, и Меган призналась, что хотела даже совершить суицид.

Ранее мы писали, что внук Елизаветы II попался на визите к замужней женщине.

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