Росія стягує війська до кордону з Україною, а локдаун в Києві можуть продовжити: новини за 1 квітня

Росія нарощує війська біля українського кордону, в Україні стартувала Програма медичних гарантій-2021, в Києві можуть продовжити локдаун після 16 квітня. Детальніше про те, що сталося в четвер, 1 квітня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Росія стягує війська до кордону з Україною: що відомо

Росія нарощує війська біля українського кордону. У ЗСУ заявили, що чисельність тактичних груп збільшується в останні дні під виглядом навчань поблизу східних кордонів і в Криму. За даними розвідки, РФ готується до ескалації і можливого наступу вглиб України.

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В Україні стартувала Програма медичних гарантій-2021: безкоштовних послуг стало більше

1 квітня в Україні стартувала нова Програма медичних гарантій. Бюджет програми становить 123,5 млрд грн.

У програмі передбачили 35 пакетів медичних послуг. Один із нових пакетів - це "Супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці". Серед пакетів, які виокремили цього року, також лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. Окремим пакетом є ведення вагітності в амбулаторних умовах. Окрім того, в Програмі медичних гарантій на цей рік заклали 10 млрд гривень на допомогу COVID-пацієнтам.

Усіх пенсіонерів переведуть на картки. Доставка "Укрпоштою" стане платною для більшості

Кабінет міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій і соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року, отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Зокрема, планується провести конкурсний відбір з виплати та доставки пенсій і грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Названо ім'я члена королівської сім'ї, якого Меган Маркл звинуватила в расизмі

Після того, як Меган Маркл пред'явила члену королівської родини звинувачення в расизмі і відмовилася називати його, всіх вже майже місяць мучить питання, хто ж міг так образити герцогиню. Нещодавно у ЗМІ стало відомо ім'я.

Повідомляється, що людиною, яка цікавилася, наскільки темношкірим буде син Меган і Гаррі, є принцеса Анна, дочка Єлизавети II. При цьому, за словами біографа британської королівської сім'ї світської левиці леді Колін Кемпбелл, Меган Маркл неправильно інтерпретувала слова члена королівської сім'ї.

Синоптик обіцяє українцям снігопади, хуртовини та морози вже завтра

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи у вигляді різкого похолодання і снігопадів в декількох областях. Таку погоду принесе в країну новий атмосферний фронт з півночі Європи.

Різке похолодання прийде в Україну вже в п'ятницю, 2 квітня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.