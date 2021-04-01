Синоптик обещает украинцам снегопады, метель и морозы уже завтра

Погода в Украине готовит неприятные сюрпризы в виде резкого похолодания и снегопадов в нескольких областях. Такую погоду принесет в страну новый атмосферный фронт з севера Европы.

Резкое похолодание придет в Украину уже в пятницу, 2 апреля. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она предупредила, что весна в этом году в плане погоды будет очень нестабильная и ожидаются резкие перепады.

"Внимание! К нам идут снегопады и резкое снижение температуры воздуха. Нестабильная весна подарит нам, соответственно, нестабильные синоптические процессы. Не исключение – и начало апреля. Хотя сегодня во всех областях Украины ожидается роскошная температура воздуха, до +14 +20 градусов, завтра ситуация кардинально изменится. К нам идет мощный атмосферный фронт с севера Европы. И именно за ним будет распространяться холодный воздух. А там, где фронт, там и осадки", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что в пятницу в большинстве областей ожидается мокрый снег, местами метели и гололедица.

"2 апреля в большинстве областей Украины в связи с перемещением холодного фронта и обвала арктического воздуха ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, местами метели и снежные заносы. В южной части снег будет перемешиваться с дождем, что спровоцирует обледенение", - рассказала Диденко.

Также она предупредила, что температура воздуха резко упадет до морозов ночью и нескольких градусов тепла днем.

"Температура воздуха в ближайшую ночь резко снизится до 1-7 градусов мороза. Днем в пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Как результат – сильно усложнится ситуация на дорогах", - добавила синоптик.

В Киеве Диденко спрогнозировала сильные осадки и резкое похолодание до 5 градусов мороза.

"Фронт будет пересекать столицу как раз ночью и завтра утром – в это время в столице будет идти снег и мокрый снег, возможны метели, налипание мокрого снега! Днем осадки ослабнут, но температура воздуха 2 апреля в Киеве снизится до 2-5 градусов мороза" – сообщила Диденко.

Карта погоды

Стоит отметить, что такой неожиданный прогноз напугал украинцев и многие предположили, что это первоапрельская шутка. Сама Наталка Диденко пока на комментарии не отвечает.

На сайте Украинского гидрометцентра сообщается, что в пятницу, 2 апреля, погода испортится в большинстве областей и пройдут дожди. Также температура воздуха снизится на несколько градусов. Однако, ни метелей, ни морозов синоптики не обещают.

Карта погоды в Украине на пятницу, 2 апреля