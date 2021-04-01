Сегодня стартовала Программа медицинских гарантий-2021: бесплатных услуг стало больше

В программе предусмотрели 35 пакетов медицинских услуг.

Один из новых пакетов - это "Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене". В 2021 году к этой работе присоединится первичное звено. Не все семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом. Такое решение будет добровольным.

"Тариф составляет 775 гривен в месяц. К тарифу устанавливаются корректирующие коэффициенты в соответствии с результатом лечения: коэффициент 2 - за месяц, в котором пациента вылечили и 0,75 - за каждый месяц, в котором пациент продолжает лечение", - говорится в сообщении.

Среди пакетов, которые выделили в этом году, лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Предложения на это направление подало 61 учреждение, среди которых 2 - частные.

Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54 493 гривны. За лечение детей заведение будет получать втрое больше.

Отдельным пакетом является ведение беременности в амбулаторных условиях. Женщины смогут выбирать, у кого и где наблюдать неосложненную беременность - у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. При этом место жительства или прописки не имеет значения.

Указано, что анализы, обследования, консультации и прочее будут бесплатными для беременной в учреждениях договору на этот пакет.

"Несмотря на пандемию COVID-19, с 1 апреля 2020 года почти все коммунальные медицинские учреждения стали работать по договору с НСЗУ. И получать прозрачную оплату за оказанную помощь пациентам", - указано в сообщении.