Россия стягивает все больше "свежей" силы под Изюм

Российское командование стягивает новые силы в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Количество живой силы противника и вражеской техники на территории общины в последнее время растет", - констатируют чиновники. В поселковой администрации отмечают, что больше всего российских оккупантов сосредотачивается в юго-восточной и восточной частях общины. "Населенные пункты в этой местности являются опасными для мирных жителей", - говорится в сообщении.