Россия стягивает все больше "свежей" силы под Изюм

Российское командование стягивает новые силы в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.
"Количество живой силы противника и вражеской техники на территории общины в последнее время растет", - констатируют чиновники.
В поселковой администрации отмечают, что больше всего российских оккупантов сосредотачивается в юго-восточной и восточной частях общины.
"Населенные пункты в этой местности являются опасными для мирных жителей", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.
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