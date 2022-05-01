Росія стягує все більше "свіжої" сили під Ізюм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

В селищній адміністрації зазначають, що найбільше російських окупантів зосереджується у південно-східній та східній частинах громади.

Як повідомлялось, у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

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