RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія стягує все більше "свіжої" сили під Ізюм

Фото: Росія стягує все більше військ під Ізюм (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російське командування стягує нові сили в Ізюмський район Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає", - констатують посадовці.

В селищній адміністрації зазначають, що найбільше російських окупантів зосереджується у південно-східній та східній частинах громади.

"Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 67-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійська РФХарків