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Россия стягивает все больше "свежей" силы под Изюм

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 01 мая 2022 16:46
Россия стягивает все больше "свежей" силы под Изюм Фото: Россия стягивает все больше войск под Изюм (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российское командование стягивает новые силы в Изюмском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"Количество живой силы противника и вражеской техники на территории общины в последнее время растет", - констатируют чиновники.

В поселковой администрации отмечают, что больше всего российских оккупантов сосредотачивается в юго-восточной и восточной частях общины.

"Населенные пункты в этой местности являются опасными для мирных жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 мая, в Изюме произошел взрыв. ЧП произошло в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.

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