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Росія стягує все більше "свіжої" сили під Ізюм

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Харьків, Неділя 01 травня 2022 16:46
Росія стягує все більше "свіжої" сили під Ізюм Фото: Росія стягує все більше військ під Ізюм (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російське командування стягує нові сили в Ізюмський район Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає", - констатують посадовці.

В селищній адміністрації зазначають, що найбільше російських окупантів зосереджується у південно-східній та східній частинах громади.

"Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух. НП сталася у місці, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

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