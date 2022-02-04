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Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину, - Британия

Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании уверено, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину. В частности, обвинив Украину в нападении.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, но у нас есть высокая уверенность, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать вторжение России в Украину", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет трагическим просчетом президента Владимира Путина.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондон может ввести "самые жесткие" санкции против России, если та решится на вторжение в Украину. Они затронут российских олигархов и ключевых сторонников президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать.

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ВеликобританияВторжение России в Украину