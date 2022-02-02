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Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом

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Лондон, Среда 02 февраля 2022 20:56
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вторжение России в Украину станет трагическим просчетом российского президента Владимира Путина. Об этом ему во время телефонного разговора заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз британского правительства.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - говорится в релизе.

Указывается, что Джонсон подчеркнул необходимость найти путь решения конфликта, уважающий как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону.

"Глава правительства подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, в Кремле заявили, что в ходе разговора с Джонсоном Путин обвинил Украину в якобы "саботаже" минских соглашений.

Отметим, ранее Путин высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина попытается вернуть Крым силовым путем.

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Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
Джонсон сказал Путину: вторжение в Украину будет трагическим просчетом
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