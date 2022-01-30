ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать. В Британии сделали заявление

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 30 января 2022 13:00
Имущество российских олигархов в Лондоне могут конфисковать. В Британии сделали заявление Фото: глава МИД Британии Элизабет Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Британия разрабатывает законопроект, который позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из РФ. При этом не исключается возможность конфискации имущества российских олигархов в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс в эфире Sky News

По ее словам, что "приоритетом номер один" для Британии сейчас является сдерживание России от нового вторжения в Украину.

Рассказывая о том, как могут быть расширены экономические санкции против России, Трасс заявила, что правительство готово атаковать "любую компанию, которая представляет интерес для Кремля".

"Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широким спектром целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что имеет иммунитет от санкций", - отметила министр.

Трасс подчеркнула, что в случае введения санкций олигархам из окружения президента РФ Владимира Путина "негде будет спрятаться".

"Это будет непросто для России", - констатировала глава МИД Британии.

На вопрос о том, могут ли эти меры повлиять на финансы в Великобритании, она ответила, что "самое важное - это защита свободы и демократии", а это "важнее, чем насущные финансовые проблемы".

Ожидается, что законопроект об ужесточении санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте на следующей неделе.

Напомним, по данным NYT, самые мощные санкции, которыми пригрозил Кремлю президент США Джо Байден, в случае нового вторжения в Украину могут разрушить всю российскую экономику.

Ранее стало известно, что санкции введенные США могут затронуть лично президента РФ Владимира Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Вторжение России в Украину
NEWS
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники