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Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну, - Британія

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії впевнений, що Росія прагне створити привід для вторгнення в Україну. Зокрема, звинувативши Україну в нападі.

Про це заявив прес-секретар прем'єр-міністра Бориса Джонсона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні розвіддані, але у нас є висока впевненість, що Росія планує створити привід, звинувативши Україну в нападі, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - заявив прес-секретар.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане трагічним прорахунком президента Володимира Путіна.

Крім того, міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас оголосила, що Лондон може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та зважиться на вторгнення в Україну. Вони торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що майно російських олігархів у Лондоні можуть конфіскувати.

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Вторгнення Росії до УкраїниВеликобританія