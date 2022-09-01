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Россия сталкивается с тяжелой нехваткой личного состава, - разведка США

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Вашингтон, Четверг 01 сентября 2022 05:36
Россия сталкивается с тяжелой нехваткой личного состава, - разведка США Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Эта информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была понижена. Ее подтвердили телекомпании два сотрудника американской администрации.

"Мы полагаем, что российское минобороны пытается восполнить этот дефицит, набирая военнослужащих-контрактников - в частности, побуждая получивших ранения солдат снова вернуться на поле боя, нанимая сотрудников из частных охранных компаний и выплачивая бонусы призывникам", - рассказал неназванный американский чиновник.

По их словам, имеются заслуживающие доверия сообщения о том, что Минобороны РФ, по всей вероятности, начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.

Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.

На прошлой неделе Владимир Путин распорядился о повышении штатной численности войск на 137 тысяч человек, однако все еще остается неясным, как именно российское Минобороны РФ собирается выполнить эту задачу.

Ранее сообщалось, что в военном руководстве РФ на фоне неудачного хода войны в Украине возник кризис. Британской разведке удалось узнать претензии Путина к Шойгу относительно управления войсками.

Напомним о том, что министр обороны РФ ранее утверждал, что все идет якобы "по плану", а Росиия просто замедлила наступление специально.

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