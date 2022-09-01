Росія стикається з важкою нестачею особового складу, - розвідка США

Російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ця інформація ґрунтується на даних розвідки США, ступінь секретності яких нещодавно була знижена. Її підтвердили телекомпанії два співробітники американської адміністрації.

"Ми вважаємо, що російське Міноборони намагається заповнити цей дефіцит, набираючи військовослужбовців-контрактників - зокрема, спонукаючи отримали поранення солдатів знову повернутися на поле бою, наймаючи співробітників з приватних охоронних компаній і виплачуючи бонуси призовникам", - розповів неназваний американський чиновник.

За їх словами, є заслуговують довіри повідомлення про те, що Міноборони РФ, цілком ймовірно, почне набирати в Україні злочинців, які відбувають покарання, в обмін на помилування і грошову компенсацію.

Як і в попередніх випадках з розсекреченими даними, співрозмовники телекомпанії не надали додаткової інформації про те, на чому ґрунтуються подібні висновки.

Минулого тижня Володимир Путін розпорядився про підвищення штатної чисельності військ на 137 тисяч осіб, проте все ще залишається неясним, як саме російське Міноборони РФ збирається виконати це завдання.

Раніше повідомлялося, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами.

Нагадаємо про те, що міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито "за планом", а Росиия просто уповільнила наступ спеціально.