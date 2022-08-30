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В США отреагировали на попытки Путина увеличить численность армии РФ

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 01:23
В США отреагировали на попытки Путина увеличить численность армии РФ Фото: В США отреагировали на попытки Путина увеличить численность армии РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах убеждены, что указ президента РФ Владимира Путина об увеличении российской армии "вряд ли будет иметь успех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN, который цитирует высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

"Россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава", - отметил чиновник.

По словам собеседника CNN, любой дополнительный персонал, что РФ удастся собрать к концу года, не сможет увеличить общую боевую мощь российской армии.

Он пояснил, что все это из-за мер, которые Кремль принимает для увеличения набора. В частности говорится об отмене верхней возрастной границы для новобранцев, а также вербовке заключенных.

"Многие из этих новобранцев были замечены как пожилые, негодные и плохо обученные", - добавил представитель Пентагона.

Напомним, в Министерстве обороны Украины высмеяли указ президента РФ Владимира Путина об увеличении армии государства-агрессора.

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