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Росія зриває обстрілами евакуацію з Луганської області

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Луганська область, Неділя 13 березня 2022 11:09
Росія зриває обстрілами евакуацію з Луганської області Фото: Росія зриває обстрілами евакуацію з Луганської області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська зривають евакуацію цивільних громадян гуманітарними коридорами у Луганській області. Ворог обстрілює низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Автобуси не можуть виїхати, через обстріли! Російські звірі не хочуть аби українці були в безпеці!!! Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, гучно в Попасній та Гірському! Перебувайте в укриті!!! Бережіть себе!!! Слідкуйте за інформацією!" - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Луганській області оголосили евакуацію людей "зеленим коридором", вона була запланована з 09:00.

Додамо, сьогодні Україна відкриває 14 гуманітарних коридорів в гарячі точки країни. По них евакуюватимуть людей у безпечніші міста.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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