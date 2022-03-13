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В Луганской области на сегодня объявили эвакуацию: из каких городов

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Луганская область, Воскресенье 13 марта 2022 08:57
В Луганской области на сегодня объявили эвакуацию: из каких городов Фото: глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 13 марта 2022 года, открывается "зеленый коридор" для эвакуации людей из Луганской области. Режим тишины в регионе объявлен с 09:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в 10:00 эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, после чего сразу отправятся в Луганскую область.

Места сбора для эвакуации:

  • Лисичанск - ул. Сосюры, 324, здание ГСЧС
  • Кременная - ул. Титова, возле Укрпочты
  • Рубежное - Владимирская площадь, возле городского совета
  • Северодонецк - ДК "Строителей"
  • Горское - Дом культуры "Украина"
  • Золотое - квартал Солнечный, 8а

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в результате погибла проводница.

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