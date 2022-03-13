В Луганской области на сегодня объявили эвакуацию: из каких городов
Фото: глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Сегодня, 13 марта 2022 года, открывается "зеленый коридор" для эвакуации людей из Луганской области. Режим тишины в регионе объявлен с 09:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.
По его словам, в 10:00 эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, после чего сразу отправятся в Луганскую область.
Места сбора для эвакуации:
- Лисичанск - ул. Сосюры, 324, здание ГСЧС
- Кременная - ул. Титова, возле Укрпочты
- Рубежное - Владимирская площадь, возле городского совета
- Северодонецк - ДК "Строителей"
- Горское - Дом культуры "Украина"
- Золотое - квартал Солнечный, 8а
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в результате погибла проводница.
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