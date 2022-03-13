Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров: полный список
Фото: Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров (Getty Images)
В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.
Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:
- из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) - с обязательным разминированием по всему маршруту;
- из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
- из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;
- из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
- из города Макаров Киевской области в Житомир;
- из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
- из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
- из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
- из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
- из города Кременная в Лиман Луганской области;
- из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
- из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.
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