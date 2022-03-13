ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров: полный список

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 09:51
Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров: полный список Фото: Украина сегодня открывает 14 гуманитарных коридоров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 13 марта, Украина открывает 14 гуманитарных коридоров в горячие точки страны. По ним будут эвакуировать людей в более безопасные города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

  • из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) - с обязательным разминированием по всему маршруту;
  • из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
  • из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;
  • из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
  • из города Макаров Киевской области в Житомир;
  • из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
  • из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
  • из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
  • из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
  • из города Кременная в Лиман Луганской области;
  • из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы