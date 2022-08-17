Россия срочно перемещает самолеты из-за недавних взрывов в Крыму, - разведка

После недавнего ряда взрывов в Крыму оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты вглубь полуострова и на аэродромы России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.
"Оккупанты проводят мероприятия по частичному перемещению авиационной техники с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ", - пишет пресс-служба разведки.
В общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.
11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:
17 августа был зафиксирован перелет:
17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:
Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности взрывов, которые произошли 9 августа вблизи Новофедоровки, а также 16 августа в Джанкойском районе.
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