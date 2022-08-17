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Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму, - розвідка

Фото: Росія терміново переміщує літаки через нещодавні вибухи у Криму (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Після нещодавньої низки вибухів у Криму окупанти почали терміново переміщувати свої літаки, а також гелікоптери вглиб півострова й на аеродроми Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО.

"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ", - пише пресслужба розвідки.

Загалом було зафіксовано переліт щонайменше 24 літаків, а також 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

  • 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
  • 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня було зафіксовано переліт:

  • 3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
  • 3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
  • 8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми на території Росії були перекинуті:

  • 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
  • 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
  • літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
  • 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська.

Відомо, що під час перельоту одного з літаків МІГ-31, сталася пожежа на борту. Ймовірно горіла силова установка й навігаційне обладнання.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці вибухів, які сталися 9 серпня поблизу Новофедорівки, а також 16 серпня в Джанкойському районі.

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